Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin katılım sağladığı programda, obeziteye dair pek çok önemli konu ele alındı.

Uzman isimler, obezitenin tanımı, klinik önemi, obezitede davranış yönetimi ve tedavi yöntemleri gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda, obezitenin bireysel ve toplumsal etkileri detaylı bir şekilde incelendi.

Uzmanlar, obezitenin sadece fiziksel bir sorun değil, aynı zamanda ciddi psikolojik ve sosyal etkilerinin de olduğunu vurguladı.

Erken tanının ve doğru tedavi yöntemlerinin obeziteyle mücadelede hayati önem taşıdığı belirtildi.

Etkinlik, katılımcıların sorularının cevaplanması ve uzmanlarla birebir görüşmelerle sona erdi.