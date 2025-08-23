Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, 22’nci gününde müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray, KAFUM Fuar Alanı’nda verdiği konserle binlerce kişiyi coşku ve duygu dolu bir yolculuğa çıkardı.

Fuara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, konser alanını saatler öncesinden doldurdu. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Buray, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. “Olmuşum Leyla”, “Alaz Alaz”, “Aşk Mı Lazım”, “Seni Sevmiyorum Artık”, “Mecnun”, “Sen Sevda Mısın” ve “Kabahat Bende” gibi hit parçalarıyla alanı adeta dev bir koroya dönüştürdü.

Sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, repertuvarına Türk müziğinin efsane eserlerini de eklemeyi ihmal etmedi. Âşık Mahzuni Şerif’in “İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım” ve Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya” türkülerini seslendiren Buray, binlerce kişiye duygu dolu anlar yaşattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, güçlü performansı ve geniş repertuvarıyla Kahramanmaraşlılardan tam not aldı. Halaylarla ve alkışlarla eşlik edilen konser, fuar tarihine altın harflerle yazılacak bir gece olarak kayıtlara geçti.