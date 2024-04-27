Kara Havacılık Komutanlığı, envanterinde yer alan CH-47 Chinook, Sikorsky, Cougar, Atak, UH-1 gibi çok maksatlı helikopterleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki etkin ve caydırıcı gücünü artırmaya devam ediyor.

Komutanlık bünyesinde yer alan pilotlar ise çok kapsamlı eğitimlerden geçiyor. Harekat görevlerinin yanı sıra, afet gibi durumlarda da aktif bir şekilde sahada yer alan pilotlar, gerektiği durumlarda organ nakil faaliyetini de icra ediyor.

Aktif görevlerinin yanı sıra eğitimlerini de aralıksız sürdüren pilotlar, normal uçuşların dışında yüksek teknolojik imkan ve kabiliyetler sunan uçuş simülatörleriyle her an harbe hazır vaziyette görevlerini sürdürüyor.

Dünya Pilotlar Günü kapsamında, CH-47 Yük Helikopter Tabur Komutanlığı'nda görevli Pilot Binbaşı, 2004 yılında Kara Harp Okulundan kara havacı teğmen olarak mezun olduğunu belirterek, şunları söyledi:



Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde CH-47 yük helikopteri pilotu olarak Binbaşı rütbesinde görev alan diğer bir pilot ise, 2005 yılında Kara Havacı teğmen rütbesiyle mezun olduğunu ve ardından Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda AB-206 ve UH-1 tipi tek motorlu helikopterlerle pilotaj eğitimini tamamladığı aktardı.