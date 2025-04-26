Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, bu yıl da edebiyatseverleri zengin bir kültür sanat programıyla buluşturuyor. “Edebiyat Dönüştürür” temasıyla yola çıkan etkinlikler dizisi; panellerden konferanslara, atölye çalışmalarından söyleşilere kadar uzanan onlarca başlıkla şehri bir edebiyat şölenine dönüştürüyor. Etkinliklerin en dikkat çekici ayağını ise öğrenciler için organize edilen okul buluşmaları oluşturuyor. Bu kapsamda, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen yazar ve şairler, Kahramanmaraş’ın farklı noktalarındaki liselerde gençlerle bir araya geliyor. Amaç, edebiyatı yalnızca sayfalarda değil, birebir temasla genç zihinlerde yaşatmak ve yeni ufuklar açmak.

Türkiye ve Dünyanın Çeşitli Noktalarından Gelen Yazarlar, Gençlere Sesleniyor

Programın öne çıkan isimleri arasında Türkiye’den Samet Karataş, Kürşat Çelik, Murat Murat, Mustafa Aplay ve Betül Nurata yer alıyor. Bu değerli yazarlar, öğrencilerle edebiyatın yaşamla kesiştiği noktalar üzerine sohbetler gerçekleştiriyor. Uluslararası alanda ise etkinliğe damga vuran isimler dikkat çekiyor. Hindistanlı şair Sonnet Mondal, Kolombiyalı şair Lauren Mendinueta, İspanyol gazeteci ve yazar Fernando Del Val Sanz, Nijeryalı yazar Toyin Adewale – Gabriel ve Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah, farklı kültürlerin edebiyat anlayışını öğrencilerle paylaşarak çok sesli bir düşünsel ortam yaratıyor. Gençlerin hayal dünyasına katkı sunan buluşmalar, hem yazarlar hem de öğrenciler için ilham verici anlara sahne oluyor.