A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir’de Ermenistan ile karşılaşacak.

8 Eylül Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu’nda yapılacak maç 21.45’te başlayacak. Türkiye – Ermenistan müsabakası TRT 1’den naklen yayımlanacak.

Heyecanlı karşılaşmaya İtalyan hakem

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

Milli takım lider

Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4’er puana sahip. Son sıradaki Letonya’nın ise puanı bulunmuyor.

Grup aşaması kasımda sona eriyor

EURO 2024’e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023’te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılma hakkını elde edecek.

