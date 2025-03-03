Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamındaki sigortalılık oranı yüzde 56’ya ulaşırken, Kahramanmaraş’ta da deprem bilincinin artmasıyla konut sahipleri sigortalarını yaptırarak risklere karşı önlem alıyor. Yetkililer, sigortalı olmanın önemine dikkat çekerek vatandaşları güvence altına girmeye davet etti.

DASK verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 61’lik oranla en yüksek sigortalılık oranına sahip ikinci bölge oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından sigortalı olma eğilimi artarken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Depremler sonrası DASK tarafından 688 bin hasar ihbarına karşılık 41 milyar lira ödeme yapıldı. 2025 yılında DASK’ın ödeme gücü 355 milyar liraya çıkarıldı ve 1 yıl içinde iki ayrı depremin olması durumunda aynı tutarın iki kez kullanılabileceği belirtildi.