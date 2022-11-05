Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürlüğünde Düzenlenen Etkinliğin Açılış Konuşmasını Türkiye Görme Engeliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mustafa Çakmak Yaptı.

Ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Görme Engelli Sporcuların Başarısını Tebrik Ederek Onların Her Zaman Destekçisi Olduklarını Dile Getirdi.

Daha Sonra Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Sporcuları Tebrik Ederek İmkânlar Ölçüsünde Destekçi Olduklarını İfade Etti.

Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz İle Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya İse Sporun Ve Sporcunun Destekçisi Olmaya Devam Edeceklerini Vurguladı.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç De Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılmasından Çok Mutlu Olduklarına Dikkat Çekerek Başarılarının Devamını Beklediklerini Söyledi.

Burada Golbol 4. Liginden 3. Ligine Yükselen Sporcular TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Güvenç Ve Davetliler İçin Bir Antrenman Maçı Yaptı.

Maç Sonunda Türkiye Görme Engeliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mustafa Çakmak Desteklerinden Dolayı Başta TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Olmak Üzere Belediye Başkanları Ve İl Müdürlerine Teşekkür Plaketi Takdim Etti.

Program Toplu Hatıra Fotoğrafı Çekilmesiyle Son Buldu.