A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde bugün Japonya ile karşılaşıyor. Dev mücadele, Türkiye saatiyle 17.30’da Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Japonya-Türkiye Maçı Ne Zaman?

Tarih: 24 Temmuz 2025 Perşembe

Saat: 17.30

Yayın: TRT 1 (canlı ve şifresiz)

Canlı İzleme Linki: TRT 1 Canlı Yayın

İki Güçlü Rakip Yarı Final İçin Sahnede

Grup aşamasını 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, çeyrek finalde 4 mağlubiyetle 6. sırada yer alan Filenin Sultanları ile karşılaşıyor.

Türkiye, organizasyona 7 galibiyetle mükemmel bir giriş yaptı ancak grup aşamasının ilerleyen haftalarında dalgalı bir performans sergiledi. Yine de Daniele Santarelli’nin öğrencileri, geçen yılki şampiyonluk unvanlarını koruma hedefiyle sahada olacak.

Olası Rakip: Brezilya veya Almanya

Ay-Yıldızlılar yarı finale yükselmesi halinde, Brezilya - Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.

Yarı Finaller: 26 Temmuz Cumartesi

Final ve 3.’lük Maçları: 27 Temmuz Pazar

Filenin Sultanları’nın VNL Başarı Grafiği:

2018: İkinci

2019: Dördüncü

2020: (Yapılmadı - Pandemi)

2021: Üçüncü

2022: Dördüncü

2023: Şampiyon Beşiktaş'ın hedefi Kerem Aktürkoğlu! İçeriği Görüntüle

2024: Altıncı

Final Kadrosu: