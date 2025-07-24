A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde bugün Japonya ile karşılaşıyor. Dev mücadele, Türkiye saatiyle 17.30’da Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Japonya-Türkiye Maçı Ne Zaman?
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Tarih: 24 Temmuz 2025 Perşembe
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Saat: 17.30
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Yayın: TRT 1 (canlı ve şifresiz)
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Canlı İzleme Linki: TRT 1 Canlı Yayın
İki Güçlü Rakip Yarı Final İçin Sahnede
Grup aşamasını 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, çeyrek finalde 4 mağlubiyetle 6. sırada yer alan Filenin Sultanları ile karşılaşıyor.
Türkiye, organizasyona 7 galibiyetle mükemmel bir giriş yaptı ancak grup aşamasının ilerleyen haftalarında dalgalı bir performans sergiledi. Yine de Daniele Santarelli’nin öğrencileri, geçen yılki şampiyonluk unvanlarını koruma hedefiyle sahada olacak.
Olası Rakip: Brezilya veya Almanya
Ay-Yıldızlılar yarı finale yükselmesi halinde, Brezilya - Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.
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Yarı Finaller: 26 Temmuz Cumartesi
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Final ve 3.’lük Maçları: 27 Temmuz Pazar
Filenin Sultanları’nın VNL Başarı Grafiği:
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2018: İkinci
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2019: Dördüncü
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2020: (Yapılmadı - Pandemi)
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2021: Üçüncü
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2022: Dördüncü
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2023: Şampiyon
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2024: Altıncı
Final Kadrosu:
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Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
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Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
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Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
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Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
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Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge