A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde bugün Japonya ile karşılaşıyor. Dev mücadele, Türkiye saatiyle 17.30’da Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Japonya-Türkiye Maçı Ne Zaman?

  • Tarih: 24 Temmuz 2025 Perşembe

  • Saat: 17.30

  • Yayın: TRT 1 (canlı ve şifresiz)

  • Canlı İzleme Linki: TRT 1 Canlı Yayın

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İki Güçlü Rakip Yarı Final İçin Sahnede

Grup aşamasını 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, çeyrek finalde 4 mağlubiyetle 6. sırada yer alan Filenin Sultanları ile karşılaşıyor.

Türkiye, organizasyona 7 galibiyetle mükemmel bir giriş yaptı ancak grup aşamasının ilerleyen haftalarında dalgalı bir performans sergiledi. Yine de Daniele Santarelli’nin öğrencileri, geçen yılki şampiyonluk unvanlarını koruma hedefiyle sahada olacak.

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Olası Rakip: Brezilya veya Almanya

Ay-Yıldızlılar yarı finale yükselmesi halinde, Brezilya - Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.

  • Yarı Finaller: 26 Temmuz Cumartesi

  • Final ve 3.’lük Maçları: 27 Temmuz Pazar

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Filenin Sultanları’nın VNL Başarı Grafiği:

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Final Kadrosu:

  • Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

  • Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

  • Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

  • Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

  • Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge