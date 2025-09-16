Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupanın 2. turunda 17 ve 18 Eylül tarihlerinde yapılacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

- 17 Eylül Çarşamba:

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor: Doğu Yılmaz

14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Onur Bingöl

14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Kemal Dizdar

14.30 Malatya Yeşilyurtspor-Adana 01 FK: Berkay Ağış

14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK: Levent Balcı

15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri: Mehmet Terece

15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor: Burak Doğru

15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor: Ramazan Haymana

15.00 Karabük İdmanyurdu-Güzide Gebze SK: Turhan Beyke

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor: Mikail Cihangir

15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor: Erdem Temel

15.00 Amasyaspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: Aykut Sergin

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor: Berat Can Taşkesen

15.00 Silifke Belediyespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: Gürkan Özbalkanlı

15.00 Kütahyaspor-Altınordu: Hasan Kaçar

15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankayaspor: Şahin Berker

15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK: Semih Kurt

16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK: Oğuzhan Gökçen

18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor: Melih Kurt

19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77: Berat Osmancıklı

19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri: Burak Kamalak

19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor: Yunus Emre Çiftçi

19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: Mustafa Hakan Belder

19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK: Murat Kasap

19.00 Bornova 1877 Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol: Muhammed Seyda Demirel

19.00 Niğde Belediyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: Talha Öztürk

-18 Eylül Perşembe:

14.30 Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor: Ayberk Demirbaş

17.00 Giresunspor-52 Orduspor: Tolga Akbaba

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor: Yusuf Ziya Gündüz