Afet yaşandıktan sonra kısa sürede yardım elini uzatan Türkiye, bölgeye 11 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve UMKE ATAK personeli gönderdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı son bilgilendirme ile Türkiye'nin Libya'ya takviye ekip ve teçhizat gönderdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, 148 kişilik takviye ekibinin ve ekipman desteğinin Libya'ya ulaştığını açıkladı.

Yaptığı paylaşımda "159 sağlık çalışanımızla Libya'dayız" diyen Bakan Koca, "Libya halkının yanındayız. Libya'da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz." İfadelerini kullandı

Türkiye’nin Libya’daki varlığı sadece sağlık çalışanlarıyla sınırlı değil. Tam donanımlı sahra hastanesi, gerekli ilaç ve tıbbi malzemeler, acil müdahale üniteleri gibi ek kaynaklar da ülkeye gönderildi.