6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Akçul yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi.

Asrın felaketi olan, 11 il ve 14 milyon insanımızı etkileyen 6 Şubat depremlerinde 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını diliyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize sabr-ı cemiller niyaz ediyorum. 6 Şubat 2023 sabahı yüreğimiz yandı. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisiyle. Bugün, depremin acı hatıralarıyla yüreklerimiz bir kez daha sızlıyor. Acımız çok büyük, devlet millet el ele vererek bu süreci bu zamana kadar getirdik. Bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarma gayretimiz devam edecektir. Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerinde canla başla çalışan madenci emekçilerimize de çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha bizlere böyle felaketler yaşatmasın.