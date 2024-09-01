Yerli ve milli sistemler sayesinde su altında ve üstünde keşif, gözetleme, hedef tespit, yoğun tehdit ortamında yön kestirimi gibi kritik görevler başarıyla ifa ediliyor.

MÜREN Savaş Yönetim Sistemi ile denizaltılarda hedef tespit, takip, sınıflandırma, iz yönetimi ve hedef hareket analizi yapılıyor, milli torpido AKYA dahil modern ağır torpidoların da ateşleme ve güdüm kabiliyeti sağlanıyor.

Su üstü platformlar için yoğun tehdit ortamında yön kestirimi yapılabilmesi için de "Su Üstü Elektronik Destek Sistemi"nden yararlanılıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu