Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenip şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, memleketi Bitlis’in Mutki ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

TSK’da 4 yıldır görev yapan şehidimiz Celattin Uyanık için bugün öğlende memleketi Bitlis’te tören düzenlendi.

Şehit Kani Obi

Şehidimiz Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Şehidimizin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında aynı mahalledeki Erocak Camisi'ne taşındı.

Şehit Özkan Özkanlı

Şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehidin annesi, ağabeyi ve dedesine baş sağlığı diledi.

Ömer Ali Özkanlı, şehit torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkanlı'nın naaşı, Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Fikret Mangura

Şehidimiz Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

Törende şehidin annesi Misliye Ozan ile eşi Melahat Mangura ve 6 yaşındaki kızı Deniz Ece, şehidin naaşına sarılarak büyük üzüntü yaşadı.

Pankreas kanseri tedavisi gören emekli polis memuru babası Vasfi Mangura da cenazeye sedyeyle katıldı.

Törende şehidin kızı Deniz Ece'ye babasının beresi giydirildi. Ağabeyi Nihat Mangura ise naaşın başında nöbet tutan askerlerin yüzünü sildi.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, dualar ve tekbirler eşliğinde İzmir'in Seferihisar ilçesindeki şehitliğe götürüldü.

Şehit Ahmet Kuşak

Şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın naaşı memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Şehidimizin ağabeyi Halil Kuşak, törenine kardeşinin üniformasını giyerek katıldı.

Şehidin babası Mehmet Kuşak daha sonra tabuta sarılarak, "Bayrağa sarıldım bak yatıyorum, vatan için kanımı akıtıyorum, sevgilimi emanet bırakıyorum, vatan için öldüm ağlama babam, vatan için öldüm ağlama babam." sözlerini söyledi.

Şehit Ümit Üzüm

Şehidimiz Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Üzüm'ün cenazesi, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında Sarız ilçe Merkez Camisi'ne getirildi. Bir süre askerlerin omuzunda taşınan şehidin naaşı katafalka konuldu.

Elindeki oyuncağıyla babasının tabutuna sarılan 9 yaşındaki Ayşe Mina Üzüm ile aile yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Ege Akar

Şehidimiz Üsteğmen Ege Akar, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Şehidin kardeşi Bilge Akar, tabuta abisinin kılıcını koydu. Şehit Akar'ın silah arkadaşları aileye baş sağlığı diledi.

Şehit Akar, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Ahmet Gültekin

Şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi.

Şehit Enver Yaman

Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuğu olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.

Şehidin kızı Hatice Kübra, tabutun üzerine çiçek koyarak, "Baba bunları sana topladım." dedi.