6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Adıyaman'da düzenlenen anma etkinliklerinde, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teşekkür plaketi verilmişti.

Özverili çalışmalarına devam eden Çakmak bu sene de Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak, 2025'in ilk çeyreğinde 8 milyar liradan fazla net kar elde etti.

Türkiye Sigorta 2025’in ilk çeyreğinde 4.5 milyar TL net kâr elde etti ve toplam brüt prim üretimi %47 artışla 41.4 milyar TL’ye yükseltti.

Türkiye Hayat Emeklilik ise aynı dönemde 3.5 milyar TL net kâr elde ederken, hayat branşında %134 büyüme ile 6.9 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi.

Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sisteminde devlet katkısı dahil %63 oranında bir artışla, toplam 314 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı.