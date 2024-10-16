Etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, perşembeden itibaren hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Soğuk hava, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağış geçişleri görülecek.

Editör: Yunus Firdevsoğlu