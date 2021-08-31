Halil Dervişoğlu, Brentford'a Galatasaray için rest çekti

Transferde genç oyunculara yönelen Galatasaray’da bir sonraki hedef geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı terleten Halil Dervişoğlu…

Galatasaray’ın yolunu dört gözle beklediği Halil Dervişoğlu sonunda kulübü Brentford’a rest çekti.

21 yaşındaki futbolcu ayrılmak istediğini ve oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini İngiliz ekibine net bir şekilde söyledi.

“GALATASARAY’A GİTMEME İZİN VERİN”

İki gün önce kulüp yetkilileriyle görüşerek, “Önümdeki hedeflere bu şekilde kulübede bekleyerek ulaşmam mümkün değil. Bana değer veren ve sürekli oynatmayı planlayan takımlar da var. Galatasaray’a gitmeme izin verin." dedi.

Kulüp yetkililerin ise Halil’e “Ivan Toney 25 yaşında ve astronomik teklif alacağı kesin. Ondan sonrası için yer senin. Bu yüzden kesinlikle bonservisle vermeyiz." dedi.

“SENİ TÜRKİYE’DEN SADECE GALATASARAY İSTEMİYOR”

Kulüp yetkilileri ayrıca, "Seni Türkiye’den sadece Galatasaray istemiyor. Başka bir Türk takımı daha iyi bir teklif getirdi. Üstelik İtalya’dan daha yeni iki teklif aldık. Feyenoord ve yine Almanya’dan seni isteyenler var” diyerek net karar vermediklerini futbolcuya bildirdiler.

Görüşmeden sonuç çıkmazken Halil ve ailesinin Türkiye’ye gelmeyi çok istediği öğrenildi. Milli futbolcu, İngiliz kulübünün transferdeki tavrının değişmesini ümit ediyor.

Milliyet’in haberine göre; 31 Ağustos’a kadar Brentford’un inadını kırmaya çalışan genç futbolcunun moralinin bozuk olduğu ve kulübünün tavrından dolayı mutsuzluğunun antrenman performansına da yansıdığı ortaya çıktı.