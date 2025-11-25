Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

Hafta boyunca yağışlı sistemin etkisini azaltacağı, yalnızca Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege çevrelerinde çarşamba, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji kaynakları, hafta sonu itibarıyla yeni bir yağışlı sistemin ülke genelini saracağına dikkat çekiyor. Bu sistemle birlikte sıcaklıklar tekrar düşerek mevsim normallerine yaklaşacak.

Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksekleri ile İç Anadolu’nun doğusunda, hafta sonuyla beraber karla karışık yağmur ve kar yağışı yeniden görülecek. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde ise zaman zaman sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.