Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğretmenler, sohbet ederek keyifli bir akşam geçirdi.

Programda konuşan Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Müdürü Selahattin Çadırlı, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, geleceği inşa eden onurlu bir yolculuk olduğunu vurguladı. Çadırlı, tüm öğretmenlere emekleri ve özverileri için teşekkür etti.

Öğretmenler ise bu özel gün için düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti ifade ederek, eğitim camiasının birlik ve dayanışma içinde olmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlik, öğretmenlerin güne özel anılar biriktirdiği, keyifli ve anlamlı bir buluşma olarak sona erdi.