Yöresel ürünlerde tazelik ve kaliteyi ön planda tutan işletme; Maraş’a özgü pul biber, cevizli sucuk, fıstık ezmesi, Antep fıstığı, şerbetli ve sütlü tatlı çeşitleriyle zengin bir menü hazırlıyor. Doğal malzemelerle üretilen tüm ürünler, şehrin asırlık damak mirasını günümüze taşıyor.

Usta ellerden çıkan börek çeşitleri ise hem el emeği hem de saf lezzetleriyle büyük beğeni topluyor. Geleneksel tariflerin modern sunumlarla buluştuğu Çay, Börek, Tatlı, Kahramanmaraş’ın gastronomi değerlerini yaşatmanın yanı sıra şehrin marka kimliğine de önemli katkı sağlıyor.

Kentin yöresel lezzetlerini en doğal haliyle deneyimlemek isteyenler için işletme, hem kaliteli ürün çeşitliliği hem de sıcak atmosferiyle yeni bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.