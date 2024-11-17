Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, yaptıkları tahminlere göre yurt genelinde serin havanın, birkaç hafta daha etkisini sürdüreceğini söyledi.

"Öyle gözüküyor ki önümüzdeki birkaç hafta daha Türkiye'yi görece serin, yağışlı hava bekliyor. Yani Türkiye'nin özellikle yine çoğunlukla olduğu gibi kuzeybatısı ve kuzeyi daha fazla yağış almak üzere Türkiye'nin önemli bir bölümünde en az 3 hafta serin olacak. Yani sistemin biri gelecek, biri gidecek. Biz yağış bekliyoruz. Daha uzun vadeli baktığımızda bu yıl hava sıcaklıkları, küresel iklim değişikliği, küresel ısınma nedeniyle mevsim normalleri civarında. Hatta bazı bölgeler normallerinin altında, bazıları normallerin üstünde seyredecek. Kış döneminde durum şimdilik böyle gözüküyor. Kuzey Atlantik'ten Türkiye'ye yağışlı hava sistemlerini getirebileceği genel atmosfer dolaşımı hem Kuzey Amerika hem Kuzey ve Batı Avrupa için tekrar yeni yeni şekillenmeye başladı. Sonra zamanlarda Türkiye için kış sistemleri yavaş yavaş etkili olmaya ve Türkiye'ye doğru yaklaşmaya başladı. Eğer arada son 2 ayda olduğu gibi bir blok etkinliği Akdeniz'e ve Güney Avrupa'ya yerleşmezse serin bir hava beklentimiz var."