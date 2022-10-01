Rusya, Ukrayna topraklarında tek taraflı olarak düzenlenen referandumların ardından Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi adımı dün attı.

23-27 Eylül tarihleri arasında 5 gün süren referandumların sonucunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk ile Zaporijya ve Herson bölgeleri, ezici çoğunlukla Rusya’ya katılma kararı aldı.

Putin kararı duyurdu, imzayı attı

Kararın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir açıklama yaparak bu bölgelerin ilhakını duyurdu.

Putin, daha sonra düzenlenen seremoniyle 4 bölgenin Rusya topraklarına katıldığına dair imzayı attı.

Türkiye'den ilk tepki: "Reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz."

"Kabul edilmesi mümkün değildir"

"Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."