Türkiye'nin DEAŞ operasyonu dünya basınında

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Proto Tema ve Pentapostagma gazeteleri de Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularıyla paylaştı.

Yunan basını da haberi duyurdu. Yunan kamu yayıncısı ERT "Erdoğan'ın DEAŞ'ın sözde liderinin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söylediği"ni yazdı.

El Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği haberi, BBC'de de yer aldı. İngiliz yayın kuruluşu, Erdoğan'ın "MİT, Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu." açıklamasına da yer verdi.

Fransız haber ajansı AFP ve France 24, gelişmeyi "Erdoğan, DEAŞ lideri olduğundan şüphelenilen El Kureyşi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söyledi" başlığı ile okurlarına sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Uluslararası haber ajansları, bu bilgiyi 'acil' kodu ile abonelerine servis etti.

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