Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki (BTK) "18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı" gerçekleştirildi.

Konferansta "Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri" başlıklı oturumda düzenlendi.

Oturumda konuşan TÜRKSAT e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Koca, e-Devlet'in Türkiye'nin dijital devlet konseptinde geliştirdiği önemli bir proje olduğunu söyledi.

Ülkedeki birçok kamu hizmetinin sunulduğu ve yıllık 12 milyar işlemin gerçekleştiği platforma önemli bir talep olduğunu vurgulayan Koca, "Bu platformun dost ve kardeş ülkelere ihracı için 10'a yakın ülkeyle süreçler yürütüyoruz." dedi.

Koca, kullanıcı sayısının yoğun olduğu platformlarda siber güvenliğin önemine dikkati çekerek, etkin, verimli ve güvenli kullanım için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.