Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve 61 takımın mücadele edeceği Türkiye’nin en büyük paintball turnuvası, Arslanbey Paintball Orman Parkı’nda gerçekleştirilen ilk mücadele ile başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gençlere yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren paintball turnuvası, 16 - 35 yaş arasındaki gençleri bir araya getirerek heyecan dolu bir atmosfer sundu. Arslanbey Paintball Orman Parkı’nda başlayan turnuvaya 61 takım katılırken, gençler şampiyonluk için kıyasıya rekabet edecek. Katılımcı sayısıyla Türkiye’nin en büyük paintball turnuvası olma özelliğini taşıyan bu organizasyon, sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin sosyal etkinliklere katılımını artırmaya büyük katkı sağlıyor.

“Turnuvanın Kazananı Gençler Olacak”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Abdulvahap Dertli, organizasyon hakkında açıklamalarda bulunarak gençlerin her yönden desteklenmesi için büyük bir gayret içinde olduklarını belirtti. Dertli, “Başkanımız Sayın Fırat Görgel öncülüğünde gençlerimizi sosyal, akademik, eğitim ve sportif alanlarda desteklemeye devam ediyoruz. Bugün de gençlerimize yönelik paintball turnuvası düzenliyoruz. Şehrimizde ve hatta Türkiye genelinde bu kadar geniş katılımlı bir paintball organizasyonuna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 61 takım şampiyonluk için zorlu mücadelelere imza atacak. Turnuva sonunda dereceye giren takımları çeşitli ödüller bekliyor. Ancak aslında bu turnuvanın en büyük kazananı gençlerimiz olacak” dedi.

Gençlerden Organizasyona Tam Not

Turnuvaya katılan gençler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Turnuva katılımcılarından Emine Nevval Özkul, etkinliğin büyük bir heyecan yarattığını belirterek, “Arkadaşlarımızla birlikte keyifli vakit geçirdik. Oldukça eğlenceli ve hareketli bir organizasyondu. Bize bu fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Diğer bir katılımcı Emin Gök ise, “Gerçekten çok keyifli ve heyecanlı bir mücadele oldu. Burada hem spor yaptık hem de dostluklar pekişti. Herkesin eğlendiğini düşünüyorum. Bu büyük organizasyonu düzenleyen ve bizlere sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ederim” dedi.