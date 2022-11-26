Dünya genelinde yaşanan gıda sorunu ve yükselen fiyatlara rağmen halk ekmek fabrikasında ekmeğin tanesini 1 liradan satmayı sürdüren Elbistan Belediyesi, uygulamanın sürdürülür olması için belediyeye ait kırsaldaki kullanılmayan alanları tarlaya dönüştürüp ekim yapıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye’nin en ucuz ekmek satan belediyesi unvanını sürdürebilmek için, vasıfsız alanları tarlaya dönüştürüp buğday ekerek, ekmeğin ham maddesi olan unu kendilerinin ürettiğini dolayısıyla da ekmeği ucuza mal edip, ucuza sattıklarını söyledi.

Tarlalardaki ekim çalışmalarını kontrol eden Başkan Gürbüz: “Dünyada yaşanan gıda kriziyle beraber artık tarım, tarımsal üretim çok daha önemli hale geldi. Dolayısıyla da Türkiye'nin en önemli tarım ovalarından bir tanesi Elbistan'da ekimi gerçekleştirilmeyen saha kalmasın diye biz belediye olarak öncelikle kendi arsalarımızla tarıma elverişli hale getirmeye çalıştık. Arkasından da vatandaşlarımıza bu anlamda her türlü araç gereç ve ekipmanımızla destek oluyoruz. Yaklaşık 330 dönümlük bir alanı bu sene ekim yapmış bulunmaktayız. Dolayısıyla da dünyadaki bu tarım, tarımsal krizin yaşandığı gıda sorununun yaşandığı bir dönemde biz hem Elbistan'daki çiftçilerimize bu anlamda destek olmak, hem de ülkemizdeki tüm yerel idarelere örnek olmak açısından büyük bir ekim gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla burada elde etmiş olduğumuz buğdayla beraber de inşallah halk ekmeği vatandaşımıza çok daha ekonomik sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı

Ekimin yapıldığı Yapraklı Mahallesi Muhtarı İskender Yılmaz da: “Buradaki arazilerimiz boş, bataklık, çayır halindeydi. Yıllardır kullanılmıyordu. Şu an belediyemiz dozeri iş makinelerini kullanarak tarla vasfına getirdi. Ekimini yaptı, vatandaşlarımıza ucuz ekmek sunabiliyor. Bu projeden dolayı şahsım ve köylüm adına mutluyuz” diye konuştu.