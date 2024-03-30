Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu yönetimi ve sporcuları iftar sofrasında bir araya geldi.

Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan ve Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara katılım sağladı.

Türkiye'nin güreş geleneğine önemli katkılar sağlayan isimlerin bir araya gelmesi, bu alanda yapılacak çalışmalar için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Başkan Hopur, burada katılımcılara hitap ederek Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Güreş federasyonumuza ciddi destekler verilmektedir ifadelerini kaydetti.

Program sonrasında da Aksu Haber’ee özel değerlendirmelerde bulunan Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, Hüzünlü bir iftarda bir araya geldik diyerek depremde de şehit olan 15 güreşçinin ailelerinin de iftara katıldığını belirtirken açıklamalarda bulundu.

Avrupa Dünya Şampiyonu Güreşçi Sabahattin Öztürk, Bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi bizi mutlu ediyor camiamız adına onur duyuyoruz ifadelerini kullandı.

Avrupa Dünya Şampiyonu Güreşçi Harun Doğan, Türkiye Geleneksel Spor dallarının düzenlemiş olduğu bu organizasyon için teşekkür ediyoruz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.