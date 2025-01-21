Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda yapılan törende, Türk bayrağı göndere çekilirken, 12 yıl aradan sonra diplomatik faaliyetler de yeniden başladı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Halep Başkonsolosluğu'nda açıklamalarda bulundu.

Köroğlu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Halep Başkonsolosluğunun açılmasının Türkiye için gurur verici olduğunu belirterek, Suriye halkına ve Türk vatandaşlığı alan Suriyelilere hizmet sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin, tarih içinde çok önemli ilişkileri olan Halep kentinin kalkınması için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türk Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla faaliyetler yürüteceğini belirten Köroğlu, elektrik, su, okul, hastane gibi altyapı sorunlarının çözülmesi için çalışılacağını vurguladı.

Köroğlu, Konsolosluğun iki ülke arasında ticaret gibi konularda ilişkilerin geliştirilmesi için önemli rolü bulunduğuna değinerek, Gaziantep ve Hatay gibi yakın kentlerin Halep ile çalışmaya hazır olduğuna işaret etti.

Konsoloslukta ekonomik müsteşar görevlendirilebileceğini belirten Köroğlu, "Halep önemli bir şehir olduğu için burada açılan konsolosluk, büyükelçilik gibi çalışacak." dedi.