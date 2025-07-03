Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi"ni kabul ederek önemli bir dönüm noktasına imza attı. 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefi doğrultusunda hazırlanan kanun, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve çevresel sürdürülebilirlik için kapsamlı bir yasal çerçeve sunuyor. Kanunla birlikte Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak, karbon fiyatlandırması yapılacak ve her ilde yerel iklim eylem planları hazırlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yasanın Türkiye'nin iklim teknolojilerinde daha bağımsız ve yenilikçi bir araştırma ortamına kavuşmasını sağlayacağını belirtti. Kanun; sanayi, tarım, şehircilik ve enerji gibi birçok sektörü kapsarken, iklim adaleti, şeffaflık ve adil geçiş ilkelerini esas alıyor. Yerel yönetimlerin aktif rol üstleneceği yeni dönemde, iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir Türkiye hedefleniyor