Olay Bakırköy Fildamı Sokağı'nda Meydana Geldi

Olay, İstanbul'un Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı’nda bulunan bir sitede yaşandı. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alınamayan Esen Gök’ün arkadaşları, durumdan endişe ederek evine gitti. Ancak kapıyı açamayan arkadaşları, Gök’ün telefonunun da kapalı olması üzerine site güvenliğinden yardım istedi.

Polis Ekipleri Çilingirle Eve Girdi

Gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi. İçeri giren ekipler, Esen Gök’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Gök'ün ölüm nedeni henüz belirlenemezken, kesin sonuç otopsi raporuyla netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TAY TV'den Duygusal Veda: "Acımızın Tarifi Yok"

Gök'ün uzun yıllar görev yaptığı TAY TV, resmi sosyal medya hesaplarından duygusal bir açıklama yaptı:

"Acımızın tarifi yok! Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri, çalışma arkadaşımız ve 'Hipodromdan Güne Bakış' programımızın sunucusu Esen Gök'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesi başta olmak üzere at yarışı camiasına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Esen Gök Kimdir?

Türk yarış spikerliği tarihine adını yazdıran Esen Gök, özellikle at yarışları konusunda uzmanlığı, canlı yayınlardaki enerjisi ve bilgi birikimiyle tanınıyordu. "Hipodromdan Güne Bakış" programıyla da yarış severlerin yakından takip ettiği bir isimdi.

Yarış Camiası Yasta

Esen Gök’ün ani ölümü, yalnızca medya dünyasında değil; at yarışları tutkunları ve sporseverler arasında da derin bir üzüntü yarattı.