Türkiye'nin 'şampiyon atları' Kahramanmaraş’ta yetişiyor

Göksun ilçesine bağlı Karaahmet Mahallesinde bulunan çiftlikte birçok yarışta başarılı olan yarış atları yetiştiriciliği yapılıyor.

Uzun yıllardır Göksun’da at yetiştiriciliği yapan Balkaroğlu Ailesi’nin yetiştirdiği atlar ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceye giriyor.

Balkaroğlu Çiftliğinde İngiliz ve Arap yarış atları yetiştiriliyor ve birçok padoktan oluşan geniş bir arazi üzerinde faaliyet gösteren çiftlikte, seçkin damızlık aygır ve kısrak tayları bulunuyor.

Çiftlikle ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Nusret Balkaroğlu, Göksun’un havasının at yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu söyledi

Göksun belediye başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ise “ilçemizde at yetiştiriciliğinin olması bizleri onurlandırıyor.” ifadelerini kullandı.