Türkiye'deki havalimanlarında söz konusu dönemde iç hatlarda 42 milyon 532 bin, dış hatlarda da 51 milyon 824 bin yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla yolcu hareketliliği 94 milyon 467 bini geçti.

Aynı dönemde Türkiye'nin turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarında da yolcu sayılarında artış yaşandı.

Böylece, bu yılın ilk yarısında turizm merkezlerinde ağırlanan toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 51 milyon 338 binden yaklaşık 64 milyon 189 bine ulaştı.