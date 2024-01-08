Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinin Girişine Yapılan Şehitlik Anıtı İlçenin Çehresini Değiştirmeye Devam Ediyor.

İlçenin Giriş Kapısı Olarak Adlandırılan Bölgede 4 Dönüm Alana Yapılan Şehitlik Anıtı Peyzaj Çalışmaları Ve Işıklandırmalarıyla Yeni Bir Siluete Dönüşen Alan Görsel Anlamda Oldukça Dikkat Çekiyor.

Türkoğlu Nüfusuna Kayıtlı Şehit Olan 38 Kahramanın İsminin Yaşatıldığı Şehitlik Anıtı İlçenin Manevi İklim Dokusunu Canlı Tutmayı Hedefliyoruz.

Aksu Haber Ekibini Misafir Eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Şehitlik Anıtı Hakkında Bilgiler Paylaştı.