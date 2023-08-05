Yaşanan depremler sonrası toparlanma sürecine giren Türkoğlu ilçesi son yıllarda değişen, dönüşen ve değerlenen yapısı ile Kahramanmaraş’ın yanı sıra Türkiye ve dünya pazarında önemli bir tedarikçi konumuna gelmiştir.

Her zaman üreticinin yanında olmayı kendisine bir görev olarak bilen Türkoğlu belediyesi Çobantepe Mahallesinde, hasat edilen domatesin kurutulup ihracata hazır hale sunulması programı düzenledi. Aksu TV ekranlarından da canlı yayınlanan programda katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel duygularını Aksu Haberle paylaştı.