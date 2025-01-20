Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevi’nde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz bir çalışma sonucunda mahkumlardan ve mahkum yakınlarından rüşvet alındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 infaz koruma memuru gözaltına alınırken, toplamda 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

16 Kişi Soruşturma Kapsamına Alındı

Rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma doğrultusunda, 16 kişi soruşturmaya dahil edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takip çalışmaları neticesinde mahkumlardan ve mahkum yakınlarından rüşvet gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüpheli memurların mahkumlar ve yakınlarından maddi menfaat temin ettiği ortaya çıkarıldı.

2 Memur Tutuklandı, 2’si Adli Kontrolle Serbest

Adliyeye sevk edilen 4 infaz koruma memurundan 2’si, E. A ile A.i.K çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rüşvetle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Yetkililer, cezaevlerinde güven ortamını sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla bu tür operasyonların sürdürüleceğini vurguladı. Türkoğlu Cezaevi’nde yürütülen bu operasyon, adalet sistemi içindeki yolsuzluk ve rüşvet olaylarının önüne geçmek için önemli bir adım olarak değerlendirildi.