Depremzedeler, Şekeroba Geçici Barınma Merkezi'ndeki konteynerlerden yeni evlerine taşınarak, hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremler, Kahramanmaraş’ı derinden sarsmış ve Şekeroba Mahallesi'nde 450 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, mahalledeki afetzedeler için 3+1 şeklinde 668 konutun yapımına başlanmıştı. Bugün tamamlanan bu konutlar, depremzedelere teslim edilerek umut dolu bir başlangıç sağlandı.

Kahramanmaraş genelinde süren yeniden yapılanma çalışmaları, depremin izlerini silme ve bölge halkının yaralarını sarma amacı taşıyor. Şekeroba Mahallesi'nde teslim edilen konutlar bu sürecin önemli bir aşamasını oluştururken, diğer bölgelerde de benzer projelerin hızla devam ettiği bildirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu