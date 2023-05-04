Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından; asrın felaketinden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarını toparlayarak eski günlerdeki gibi ışıltılı gözleriyle heyecanla gülümseyebilmeleri ve mutlu olmaları için “Çocuklarımız İçin Hep Birlikte” projesi kapsamında “Bir Tır Dolusu Mutluluk” etkinliği Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesindeki Konteyner Kentte düzenlendi.

Türkoğlu Belediyesinin de ikramlarda bulunduğu bu güzel etkinliğe Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, eşi Funda Okumuş ile katılarak gönüllerince eğlenen çocukların mutluluklarını paylaştılar.

Depremzede çocukların bir nebze de olsa normal yaşama adapte olmaları için etkinlik düzenleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibine teşekkür eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “yüzlerce çocuğumuzu bir nebze olsun normal yaşama adapte olması için gayret gösterdiler. Bu çalışmalar inşallah ilerleyen süre içerisinde de devam edecek. Bu konuda ilk günden itibaren devletimiz yanımızda”dedi.