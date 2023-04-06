Türkoğlu'nda dükkanları yıkılan veya zarar gören esnaf için kentin 4 noktasında konteyner çarşılar oluşturuldu.

İlçe merkezinde 80, Beyoğlu Mahallesi'nde 20, Şekeroba Mahallesi'nde 20, Kılılı Mahallesi'nde de 20 dükkandan oluşan çarşıların kurulumu tamamlandı.

Çevre düzenlemesi de yapılan çarşılarda dükkanların 140 esnafa teslim edilmesine başlandı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, mahallede yapımı tamamlanan çarşıların ilçe halkının ihtiyaçlarına cevap vermeye başladığını söyledi.

Çarşıların kurulmaya başlamasının ardından belediye olarak gerekli altyapı ve peyzaj düzenlemelerini yaptıklarını belirten Okumuş, "Burası dükkanlarıyla meydanıyla çok güzel oldu. Buraya gelip dükkan açan esnafımız burada kalıcı olarak devam etmek istediklerini de söylüyor. Biz de esnafımızın kalıcı olması için burayı en güzel şekilde yaptık. Kılılı Mahallesi'nde 140 esnafımıza dükkan veriyoruz. Bir hafta içinde bütün esnafımız dükkanlarına geçmiş olacak." diye konuştu.

Okumuş, hayatın yavaş yavaş normale döndüğü ilçede zamanla ticaretin ve sanayinin de eski günlerdeki canlılığına ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

