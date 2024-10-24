Bu kapsamda, ilçe merkezinde önemli bir ulaşım hattı olan Mahir Ünal Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki arterde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar etaplar halinde yürütülüyor, eski asfalt kazınarak yerine yenisi döşeniyor.

6 Şubat depremleri ve altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan caddenin yenilenmesi, ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. İlçe sakinlerinden Ahmet Palabıyık, "Türkoğlu bu hizmeti hak ediyordu, çok teşekkür ederiz" dedi. Mulla Solmaz ise "Yol toz toprak içindeydi, trafik kazaları oluyordu. Şimdi yol çok güzel yenileniyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.