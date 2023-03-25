Vali Akkoyun, "Kılılı Mahallesi’nde kurduğumuz iftar çadırında vatandaşlarımızın sofrasına misafir olduk, birlikte oruçlarımızı açtık.Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul etsin.Merhamet ayı Ramazan’ın kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi arttırması dileğiyle." dedi

Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser, Koordinatör Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Av. Feyzettin Okumuş'un da katıldığı iftar programında meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualar okundu.