Vali Akkoyun, "Mübarek Ramazan ayının 4. iftarında Şekeroba Mahallesi’nde kurduğumuz iftar çadırında vatandaşlarımızla birlikteydik.Hep birlikte oruçlarımızı açtık, iftar bereketine ortak olduk.Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin."dedi.

Ak Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser, Koordinatör Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Av. Feyzettin Okumuş'un da katıldığı iftar programında meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualar okundu