Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu'nda kırsal Özbek Mahallesi'nde köy evlerinin inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'a kazandırılacak kalıcı konutlar anlamında ilk olacak çalışma kapsamda evlerin temeli atılıyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı planlanan köy evleri inşasının Türkoğlu'nda başlatıldığını söyledi.

Çalışmaları incelemek üzere inşaat alanına gelen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kentteki enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

