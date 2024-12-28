Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uydunun yörünge yolculuğunu tamamlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türksat 6A'nın 42 derece doğu yörüngesinde bulunan daimi yörüngesine geçen günlerde hareket ettiğini anımsatan Uraloğlu, uydunun Türkiye saatiyle 05.00 sıralarında yaptığı son ateşleme sonrası bugün itibarıyla 35 bin 786 kilometre uzaktaki "jeosenkron yörüngesine" başarıyla ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın "jeosenkron yörüngesinde" testlere tabi tutulacağını bildirerek, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine 6 ateşleme yaparak ulaştı. Ülkemizin en büyük AR-GE projesi olan milli gururumuz Türksat 6A'yı test süreçlerini tamamlayarak 2025'in ilk çeyreğinde hizmete vereceğiz. Türkiye'yi uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu kategorisine yükseltmiş olacağız." bilgisini paylaştı.