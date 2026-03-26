Satellite 2026’da Kritik İş Birlikleri

TÜRKSAT, uydu sektörünün en prestijli organizasyonlarından Satellite 2026’da uluslararası iş birliklerini güçlendiren önemli anlaşmalar gerçekleştirdi.

Şirket, özellikle mobilite ve havacılık alanında faaliyet gösteren küresel firmalarla yaptığı görüşmelerle dikkat çekti.

Anuvu ile Kapasite Satış Anlaşması

TÜRKSAT, uçak içi eğlence ve internet hizmetleri sunan Anuvu ile kapasite satış sözleşmesi imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında Anuvu, TÜRKSAT uyduları üzerinden hizmet vererek havacılık sektöründe yüksek hızlı bağlantı çözümleri sunacak.

Viasat ile Kapasite Paylaşımı

Uydu iletişiminde dünya devlerinden Viasat ile de masaya oturan TÜRKSAT, kapasite paylaşımına yönelik iş birliği anlaşmasına imza attı.

Bu adım, şirketin küresel ölçekte daha etkin hizmet sunmasının önünü açacak.

“Küresel Oyuncu Olma Yolundayız”

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, fuarın uluslararası açılım açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Uydu pazarı açısından fuar dünyanın en önemli etkinliği. Hem uydularımızın kapasitelerini paylaşmak hem de ihtiyaç duyduğumuzda diğer operatörlerle küresel çapta iş birliği yapmak için önemli adımlar attık."

Türk Uyduları Dünya Sahnesinde

Atalay, TÜRKSAT’ın artık bölgesel bir güç haline geldiğini belirterek küresel oyuncu olma hedefini yineledi.

TÜRKSAT uydularının:

Birçok ülkede yayıncılık hizmeti sunduğu

İnternet altyapısı sağladığı

İHA ve SİHA’ların uydu bağlantılarını desteklediği

vurgulandı.

TÜRKSAT 6A ile Kapsama Alanı Genişledi

Türkiye’nin yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A sayesinde kapsama alanı önemli ölçüde genişledi.

Yeni uyduyla birlikte hizmet alanının Endonezya’ya kadar uzandığı ve satış potansiyelinin arttığı ifade edildi.