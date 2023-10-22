Osman Sayın Spor Salonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Görme Engelliler Derneği tarafından organize edilen turnuvaya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, spor kulüpleri ve vatandaşlar katıldı.

Turnuvanın finalinde TURGED Kahramanmaraş, Ertuğrulgazi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 21-11 mağlup etti.

Müsabaka sonucunda turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, törende, Turnuvanın kendileri için sadece sporun gücünü değil aynı zamanda engellilerin gücünü ve yeteneklerini de kutlamalarına fırsat verdiğini anlattı.

Kahramanmaraş Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Çakmak da depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, bu tür sosyal etkinliklerin sporun birleştirme gücünün en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

