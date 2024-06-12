Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin ardından kentte eğitim veren Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü yaptı.

TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, KİÜ Genel Sekreteri Ferat Karataşlı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yunus Atmalı, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve taraf okul müdürlerinin katılımıyla protokol imzalandı. TUSAŞ’ın Türkoğlu Üretim Tesisinde gerçekleştirilen protokolle birlikte, liselerde eğitim gören öğrenciler staj imkanlarının yanı sıra eğitimlerinin tamamlanmasının ardından TUSAŞ tesislerinde istihdam olanağına kavuşabilecekler.