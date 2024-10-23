TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a maalesef 15.26'da bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haberi alınır alınmaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekâtımız buraya geldi. Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"5 şehidimiz bulunmakta, 22 yaralımız var"

Maalesef 5 şehidimiz bulunmakta, 22 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim en kısa zamanda onları sevdiklerine kavuştursun diye dua ediyorum.

Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütü olduğuyla ilgili aziz milletimizle bunu paylaşacağız.

"İlk andan itibaren Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik"

Medar-ı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimizden geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki yapılan operasyon ve bu etkisiz hâle getirilinceye kadar olan bu süreçle ilgili bilgi arz ettik.

"Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu"

Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız. Alçak terörü lanetliyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

"Nefeslerini kesmekte kararlıyız"

Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister terör örgütü olsun ister organize suç örgütü olsun, şehir eşkıyaları olsun hiç durmadan, duraksamadan, azim ve kararlılıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, bizim beraberliğimiz, devletimiz ve milletin iradesi, gücü her zaman ama her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirinizin şüphesi olmasın.

Yılmaz: Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği başarılar hedef alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır.

Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir."

Terör saldırısına ilişkin yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

"Terör saldırısı hakkında hiçbir yayın yapılmamalıdır"

Şahin, terör saldırısına getirilen yayın yasağı kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir. Yasak kapsamında terör saldırısı hakkında hiçbir yayın yapılmamalıdır." ifadesini kullanan Şahin, yasağa uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi.

DMM'den uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alma uyarısında bulundu.