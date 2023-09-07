Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesinde Kurulumu Devam Eden 1 Milyonluk Yatırımı Yerinde Gezen Tusaş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit Yetkililerden Bilgiler Alarak İncelemelerde Bulundular.

Burada Bir Açıklama Yapan Kahraman Şehrin Yetiştirdiği Değerli İsimlerden Biri Olan Ve Bu Yatırımın Şehre Gelmesi İçin Büyük Bir Özveriyle Çalışan Tusaş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan Bu Yatırımın Kahramanmaraş Ve Türkiye İçin Oldukça Önemli Olduğunu Söyledi.

Tusaş Yönetim Kurulu Başkanı Bozdoğan Konuşmasının Devamında Kahramanmaraş’ta Kurdukları Dev Tesisin Üretime Başladığında Savunma Sanayine Büyük Bir Katkı Sağlayacağını Söyleyerek Sektörde Ve Dünyada Söz Sahibi Olacağını Sözlerine Ekledi.

Gerçekleştirilecek Olan Yatırıma İş Dünyası Olarak Tam Destek Veren Ve Her Anlamda Yakından Takip Eden KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu İse Başkan Bozdoğan’a Destekleri İçin Teşekkür Ederek Kahramanmaraş’ın Bu Yatırım İçin Oldukça Heyecanlı Olduğunu Söyledi.