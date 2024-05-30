Kahramanmaraş Ve Bölgenin Her Anlamda En Kapsamlı Alışveriş Merkezlerinden Biri Olan Tütüncü AVM, 3. Şubesiyle Türkoğlu’nda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

A’dan Z’ye bir evin ihtiyaçlarını tek bir çatı altına toplayarak önemli bir hizmet sunan tütüncü AVM Türkoğlu mağazasıyla birlikte düzenlediği kampanyalarla uygun ödeme koşulları sunarak, vatandaşlara farkını gösteriyor.

Tütüncü AVM, mobilyadan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden dekoratif ürünlere kadar birçok farklı kategoride ürün sunarak, her türlü ihtiyaca cevap veriyor.

Tütüncü Avm Basın danışmanı Hasan Çiftçioğlu, Tütüncü AVM kuruluğu ilk günden bugüne tüm yatırımlarını Kahramanmaraş’ a yaparak Türkoğlu şubesinin açılışına özelde indirimlerin olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü.

Türkoğlu belediyesinin hemen yanında bulunan mağazamızda ev tekstilinden mobilyaya, mobilyadan beyaz eşyaya, genç odasından, uyku merkezine binlerce çeşit ürün yelpazesiyle Kahramanmaraşlıların özellikle Türkoğlu’lu vatandaşların hizmetine açıldı. Açılışa özel indirimler devam ederken Tütüncü AVM’nin Türkoğlu ve Kahramanmaraşlılara yapmış olduğu kampanyalar var. Örneğin bir koltuk takımı alana yeni açılan Tütüncü Karaca Şubesinde geçerli 3 bin TL hediye çeki var. Yine üçlü çeyiz paketlerinde yatak odası, yemek odası, koltuk takımından oluşan çeyiz paketlerini alan müşterilerine 10 bin Tl hediye çeki kampanyası da devam ediyor. Kurban bayramı yaklaşıyor, kurban bayramına özel işlerimizi en çok rahatlatacak derin dondurucu ve et kıyma makinasıdır hiç şüphesiz bu ürünlerde de Tütüncü AVM olarak derin dondurucuyu alan müşterilerimize et kıyma makinesi de hediye ediyoruz. Tütüncü AVm’nin Türkoğlu şubesi Türkoğlu’na çok yakıştı. Açılışa özel indirimleri kaçırmamaları için vatandaşları şubemize bekliyoruz. Diyerek Müjde olarak da 4. Şubesini de Pazarcık ilçesinde açacağını duyurarak akabinde inşallah 5. Şubeyi de Elbistan’a açmayı hedefliyor.