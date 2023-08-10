Tütüncü Avm; Mobilya, beyaz eşya, zücaciye ve ev aletlerine varıncaya kadar tüm ürün gruplarında yeni kampanyalar ile hizmet veriyor.

Kahramanmaraş’ta 5 şubesi ile hizmet veren Tütüncü Avm, vatandaşları mağazalarına bekliyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Tütüncü Avm Mağaza Müdürü Yaşar Bayraktar, indirim ve kampanyalardan bahsetti.

Konuşmasının devamında bayraktar, Yaşanan felaket sonrasında birçok mağazanın zarar görmesi nedeniyle Tütüncü Avm olarak vatandaşlarımıza daha çok hizmet etme gayretindeyiz” dedi.