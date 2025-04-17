Onikişubat İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren iki ayrı Sağlıklı Hayat Merkezi, toplumun sağlığını koruma, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırma ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma amacıyla hizmet veriyor.

Merkezlerde; sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği, sosyal hizmet danışmanlığı, fizyoterapi, aile ve çift terapisi, gebe bilgilendirme sınıfı ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) gibi birçok birim vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet sağlıyor.

Merkezlere başvuran bireyler, uzman hekimler eşliğinde boy-kilo ölçümlerinden genel sağlık taramalarına kadar çeşitli testlerden geçirilerek, bilimsel kriterler doğrultusunda değerlendirilip gerekli tedavi süreçlerine yönlendiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onikişubat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülsüm Kerkütlüoğlu, halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi.

Dr. Kerkütlüoğlu, ücretsiz olarak sunulan bu hizmetlerden yararlanmak isteyen tüm vatandaşları merkezlere davet ederek “ Amacımız, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak. Sağlıklı bir toplumun temeli, bilinçli ve düzenli sağlık hizmetlerinden geçiyor” ifadelerini kullandı.